Сестры Хачатурян, арестованные по обвинению в убийстве своего отца, смогут продолжить обучение и окончить школу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.

"Администрация СИЗО разрешила им закончить школу. У изолятора заключен договор со школой номер 1, к ним будут приходить учителя, и они смогут полноценно учиться и закончить 11-й класс. Также в конце года на общих основаниях будут сдавать ЕГЭ", - сказал Мельников.

Правозащитник добавил, что сейчас сестры содержатся в карантинных камерах СИЗО-6, при этом младшая находится в камере для несовершеннолетних. Девушки, по его словам, преимущественно проводят время за чтением книг.

"Они очень переживают, что разлучены друг с другом. Также они переживают за свою маму, просили передать ей привет и сказать, что они ее любят", - сказал Мельников.

Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер Хачатурян за убийство отца, который, по утверждениям девушек, мучил их. Все три заседания по вопросу ареста прошли в закрытом режиме, поскольку, по словам пресс-секретаря суда, "рассмотрение данных материалов может повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство обвиняемых".

Напомним, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в его убийстве задержали трех его дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

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