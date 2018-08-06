В Одессе полиция арестовала директора крюинговой компании, который за взятки делал документы для трудоустройства моряков на иностранные суда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

45-летнего предпринимателя задержали во время передачи ему клиентом 10,5 тысячи гривен.

В помещении правонарушителя провели обыск, во время которого изъяли документы, связанные с трудоустройством моряков за рубежом, с предоставлением морякам соответствующей квалификации, печати предприятия по трудоустройству иностранцев и граждан Украины за рубежом, а также деньги, мобильные телефоны, компьютеры и тому подобное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.

Фигуранту дела объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. "Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

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