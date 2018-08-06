Вчера, 5 августа под Кировоградом произошел опасный инцидент. Здесь воздушный шар с детьми и взрослыми на борту зацепился за деревья и застрял на высоте почти восьми метров. ЧП произошло в Знаменке Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления ГСЧС в области Виталий Миронюк.

"Вчера в Знаменке, возле местного стадиона, зацепился за деревья и застрял на высоте почти восемь метров воздушный шар с людьми, среди которых трое взрослых и двое детей", - написал в соцсети Миронюк.

Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали людей.

Фото: facebook.com

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