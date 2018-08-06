В Египте, на популярном курорте Марса-Алам (271 км к югу от Хургады - Прим.Ред.) разыгралась страшная трагедия. Здесь, в открытом море, акула напала на чешского туриста и убила его. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Человек погиб в морском районе в 20 километрах к северу от города Марса-Алам. "Это была атака акулы", - сказал глава городского совета генерал Атеф Вагди.

Останки чеха обнаружили 3 августа на пляже курортного города. Он отдыхал в Марса-Аламе вместе со своей женой и детьми.

Сейчас местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Кроме того, как пишут чешские СМИ, недалеко от места происшествия был задержана лодка с рыбаками, которые выбрасывают в море рыбные отходы. Вполне возможно, что именно это и стало причиной трагедии: акулы приплыли на запах рыбы. Ведь в этой местности они обычно не приплывают к берегу так близко.

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