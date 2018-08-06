300 тысяч гривен потратят на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта для столовой Верховной Рады. Любопытно, что таким образом килограмм муки обойдется в 15 гривен - что вдвое дороже, чем предлагает рынок. Об этом пишет издание Наші гроші.

ГП "Столовая управления делами аппарата Верховной Рады Украины" 9 июля по результатам тендера заказало ООО "Фудс Компани Лтд" продуктов на 720 тысяч гривен.

До августа 2019 столовой поставят муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто.

Наибольшая сумма в 300 тысяч гривен пойдет на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 кг по цене 15 гривен/кг с НДС.

Фото: nashigroshi.org

Указывается, что товар будут оплачивать в течение двух недель после поставки.

Победитель подал сертификат качества на пшеничную муку высшего сорта производства филиала "Кролевецкий комбинат хлебопродуктов" ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" ("ГПЗКУ", Кролевец Сумской области).

В то же время отмечается, что на сайте самой "Фудс Компани Лтд" кролевецкая пшеничная мука высшего сорта продается вдвое дешевле - по 385 гривен за 50-килограммовый мешок, или по 7,7 гривны/кг.

А белоцерковская мука высшего сорта в килограммовых пачках там стоит в полтора раза дешевле - по 10 гривен/кг.

В открытых источниках цены на муки высшего сорта не превышают 8 гривен/кг.

Киевской "Фудс Компани Лтд" владеют киевляне Леонид Моруженко и Наталья Вивденко.

По данным "Наших грошей", в этом году фирма получила два подряда парламентской столовой на 321 тысяч гривен, а в 2016 году - один подряд от Терцентра соцобслуживания Святошинского района Киева на 2 тысячи гривен.

Указывается, что единственный конкурент ООО "Люксспецметалопоставка" не загрузил ни одного документа. К тому же никто не снижал цену в ходе аукциона.

ООО "Люксспецметалопоставка" из села Петропавловская Борщаговка под Киевом принадлежит луганчанам Михаилу Гуфрию и Натальи Вивденко - вышеупомянутой владелице фирмы-победителя.

Гуфрий также владеет луганскими ООО "Лугспецметалопоставка" и ООО "Торгово-коммерческая фирма "Балка Плюс" с Юрием Вивденко.

Директором ГП "Столовая" является Николай Бобренко. Его жена Алла Долгопят работала и числилась соучредителем в ООО "Бениш Джи Пи Эс Украина", которое при Януковиче было крупнейшим поставщиком систем GPS-навигации для госсектора.

Ранее основателем "Бениш Джи Пи Эс Украина" был также Евгений Фельдшеров, внештатный советник экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого в 2013 году.

"Страна" писала о том, что в Раде хотят выгнать журналистов из столовой и запретить им носить короткие юбки.

Также мы сообщали, что из столовой Европарламента уберут пластиковую посуду и установят питьевые фонтанчики.