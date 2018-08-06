Столовая Верховной Рады закупает муку по цене вдвое дороже, чем предлагается на рынке
300 тысяч гривен потратят на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта для столовой Верховной Рады. Любопытно, что таким образом килограмм муки обойдется в 15 гривен - что вдвое дороже, чем предлагает рынок. Об этом пишет издание Наші гроші.
ГП "Столовая управления делами аппарата Верховной Рады Украины" 9 июля по результатам тендера заказало ООО "Фудс Компани Лтд" продуктов на 720 тысяч гривен.
До августа 2019 столовой поставят муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто.
Наибольшая сумма в 300 тысяч гривен пойдет на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 кг по цене 15 гривен/кг с НДС.
Фото: nashigroshi.org
Указывается, что товар будут оплачивать в течение двух недель после поставки.
Победитель подал сертификат качества на пшеничную муку высшего сорта производства филиала "Кролевецкий комбинат хлебопродуктов" ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" ("ГПЗКУ", Кролевец Сумской области).
В то же время отмечается, что на сайте самой "Фудс Компани Лтд" кролевецкая пшеничная мука высшего сорта продается вдвое дешевле - по 385 гривен за 50-килограммовый мешок, или по 7,7 гривны/кг.
А белоцерковская мука высшего сорта в килограммовых пачках там стоит в полтора раза дешевле - по 10 гривен/кг.
В открытых источниках цены на муки высшего сорта не превышают 8 гривен/кг.
Киевской "Фудс Компани Лтд" владеют киевляне Леонид Моруженко и Наталья Вивденко.
По данным "Наших грошей", в этом году фирма получила два подряда парламентской столовой на 321 тысяч гривен, а в 2016 году - один подряд от Терцентра соцобслуживания Святошинского района Киева на 2 тысячи гривен.
Указывается, что единственный конкурент ООО "Люксспецметалопоставка" не загрузил ни одного документа. К тому же никто не снижал цену в ходе аукциона.
ООО "Люксспецметалопоставка" из села Петропавловская Борщаговка под Киевом принадлежит луганчанам Михаилу Гуфрию и Натальи Вивденко - вышеупомянутой владелице фирмы-победителя.
Гуфрий также владеет луганскими ООО "Лугспецметалопоставка" и ООО "Торгово-коммерческая фирма "Балка Плюс" с Юрием Вивденко.
Директором ГП "Столовая" является Николай Бобренко. Его жена Алла Долгопят работала и числилась соучредителем в ООО "Бениш Джи Пи Эс Украина", которое при Януковиче было крупнейшим поставщиком систем GPS-навигации для госсектора.
Ранее основателем "Бениш Джи Пи Эс Украина" был также Евгений Фельдшеров, внештатный советник экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого в 2013 году.
"Страна" писала о том, что в Раде хотят выгнать журналистов из столовой и запретить им носить короткие юбки.
Также мы сообщали, что из столовой Европарламента уберут пластиковую посуду и установят питьевые фонтанчики.