Курс НБУ на 6 августа. Доллар продолжает расти в цене
Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 6 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Цена американского доллара составила 27,09 грн.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар поднялся в цене на 8 копеек.
Курс евро потяжелел на 2 копейки и составил 31,39 грн.
Цена российского рубля существенно не изменилась - 0,426 грн.
Напомним, на прошлой неделе НБУ для спасения курса гривни проводил распродажи доллара. Однако такие меры не помогли укрепить украинскую валюту.
Ранее "Страна" писала о том, что киевляне рассказали "Стране" почему, по их мнению, падает курс гривны.
Также мы сообщали, что официальный курс доллара НБУ перевалил за психологическую отметку в 27 гривен.
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