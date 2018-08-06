Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 6 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Цена американского доллара составила 27,09 грн.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар поднялся в цене на 8 копеек.

Курс евро потяжелел на 2 копейки и составил 31,39 грн.

Цена российского рубля существенно не изменилась - 0,426 грн.

Напомним, на прошлой неделе НБУ для спасения курса гривни проводил распродажи доллара. Однако такие меры не помогли укрепить украинскую валюту.

Ранее "Страна" писала о том, что киевляне рассказали "Стране" почему, по их мнению, падает курс гривны.

Также мы сообщали, что официальный курс доллара НБУ перевалил за психологическую отметку в 27 гривен.