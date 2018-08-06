Япония заявила о планах направить на Луну исследовательский модуль под названием SLIM. Запуск будет осуществлен в 2021 году.

Об этих планах заявили в японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), передает ТАСС со ссылкой на газету The Yomiuri Shimbun.



По планам ученых, исследовательский модуль должен будет совершить посадку в районе Моря Нектара, расположенного у экватора на стороне спутника, обращенной к Земле. Конкретной целью SLIM станет небольшой кратер, где, как предполагают японские специалисты, могут содержаться фрагменты мантии Луны.

За счет этих образцов ученые рассчитывают проверить теорию происхождения спутника Земли, которая предполагает его формирование около 4,5 млрд лет назад в результате столкновения крупного космического объекта с планетой.

Запуск аппарата будет осуществлен при помощи тяжелой ракеты-носителя H2A, хотя изначально для этого предполагалось задействовать другую ракету Epsilon. Выбор в пользу проверенной H2A был сделан из-за ее большей грузоподъемности, которая позволит увеличить вес посадочного модуля со 130 до 200 кг. Полученный задел в JAXA хотят использовать для усиления конструкции двигателя аппарата, а также для его оснащения небольшим автономным роботом, который будет передвигаться по поверхности Луны и делать снимки.

SLIM оснащен пятью посадочными "ножками", благодаря чему он сможет безопасно опираться на крутые склоны, что делает его использование значительно более удобным, чем другие аналоги.

Изучение Луны занимает серьезное место в космической программе Японии. В 2007 году JAXA запустила к спутнику нашей планеты аппарат "Кагуя", который в течение восьми с половиной месяцев находился на лунной орбите. За это время зонд успел сделать множество высококачественных снимков поверхности Луны, которые были впоследствии использованы специалистами корпорации Google для создания ее трехмерной модели, доступной в интернете.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые определили время, когда Луна упадет на Землю.

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