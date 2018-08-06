Римская прокуратура начнет расследование атак российской "фабрики троллей" на президента Италии Сержио Матарелла. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Италии в Facebook.

Фото: facebook.com

"Уже в ближайшие дни Прокуратура Рима начнет расследование атак российской "фабрики троллей" на президента Италии Серджио Маттарелла в соцсети Twitter. Заниматься им будут специалисты по вопросам борьбы с терроризмом", - отмечается в сообщении.

Как сообщает ANCA, в конце мая, через несколько часов после того, как президент Италии Сержио Маттарелла отказался назначать евроскептика Паоло Савона министром финансов, против него совершили массированную атаку в соцсети Twitter.

Аномальная активность наблюдалась около двух часов ночи. За несколько минут более 400 ботов написали сообщение против Маттарелла. В частности, в них в неприличной форме подавались оскорбления и призывы к отставке главы государства.

По предположениям римских правоохранителей, следы этих аккаунтов ведут к единому источнику - российской "фабрике троллей".

Как известно, "фабрику троллей" связывают с дважды судимым "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Его проплаченные комментаторы оставляют тысячи пророссийских записей ежедневно во всех социальных сетях на нескольких языках.

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