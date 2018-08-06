Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Стамбул, где проведет переговоры со Вселенским  Патриархом Варфоломеем. Визит состоится 31 августа. На встрече будет обсуждаться вопрос предоставления автокефалии УПЦ.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в офисе секретаря священного синода Константинопольского патриархата.
 
"Во время визита стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в Константинопольском Патриархате.

Напомним, что в июле делегация Константинопольской церкви посетила Москву и встретилась с патриархом Кириллом. Как сообщалось по итогам той встречи, обсуждалась в том числе ситуация в Украине. Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что делегация Константинопольского патриархата по очереди объезжала поместные церкви после поступившего обращения президента Украины Петра Порошенко о предоставлении Томоса.

Ранее "Страна" сообщала, что Филарет считает, что конфликт на Донбассе помогает Киевскому патриархату.

Также мы рассказывали, что Порошенко уволил чиновника, обещавшего ему Томос до Дня Крещения Руси.
 

 

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!