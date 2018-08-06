Серьезное ЧП произошло в Днепре в воскресенье, 5 августа, на жилмассиве Северный, где по улице бродил мужчина с гранатой в руке. Прибывшие на место патрульные полицейские выяснили, что у боеприпаса выдернута чека, а у мужчины практически не осталось сил, чтобы удерживать спусковой механизм. Как оказалось, гранату в руку мужчине вложил приятель, затем он выдернул чеку и скрылся вместе с нею с места происшествия. Об этом сообщает Информатор.

Патрульный 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона Александр Цуканов обхватил руки обессилевшего мужчины. Но даже вдвоем им было тяжело удерживать боеприпас. Поэтому полицейские решили скрепить руки скотчем и ждать приезда взрывотехников.

В районе ЧП перекрыли движение, однако это не спасало полицейских от толпы зевак.

Прибывшие на место инцидента взрывотехники выяснили, что граната не представляет опасности. Внешне ее корпус был похож на боевую Ф-1, однако внутри не оказалось взрывчатого вещества.

Фото: dp.informator.ua

Как выяснили правоохранители, граната в руке у мужчины оказалась в результате конфликта с товарищем, который недавно вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Вместо мобильного телефона экс-атошник вручил товарищу гранату, сорвал чеку и убежал.

Оставшись один на один с опасным боеприпасом, мужчина стал звать на помощь и просил вызвать полицию. На вызов приехали несколько патрульных экипажей, рядом дежурили медики и бригада ГСЧС. Всем патрульным, которые находились в эпицентре событий, выдали дополнительные средства защиты. Ситуацию взял под контроль замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис, который также находился на месте событий.

Когда опасность миновала, патрульным удалось узнать адрес гражданина, который дал мужчине гранату. Выяснилось, что живет он недалеко от места происшествия - на улице Илларионовской, куда сразу же направили спецподразделение КОРД. Мужчина долго не открывал дверь, поэтому правоохранителям пришлось приложить усилия, чтобы войти внутрь. Территорию вокруг дома оцепили, чтобы злоумышленник не смог скрыться, так как его квартира находится на первом этаже. Злоумышленник задержан.

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