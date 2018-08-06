В ночь на 6 августа, в Киеве произошла жуткая автокатастрофа. В Голосеевском районе, около 03.00 , автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с автотрассы, перевернулся и загорелся на обочине.

Об этом сообщают канал "Еспресо".

Фото: espreso.tv

Как рассказал свидетель трагедии, еще до дого, как авто вспыхнуло, он пытался вытащить потерявшего сознание водителя, однако самостоятельно не смог этого сделать и позвал сотрудников полиции охраны, находившихся неподалеку.

Но, по словам свидетеля, полицейские отказались вытаскивать человека из опрокинутого авто. Через несколько минут Mercedes загорелся.

Свидетель пытался потушить автомобиль своим огнетушителем, однако пламя удалось укротить только спасателям ГСЧС. Водитель сгорел в своем автомобиле.

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