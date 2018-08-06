В понедельник, 6 августа, синоптики обещают дожди с грозами по всей территории Украины. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометеоцентра.

Ветер в основном западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Прохладней всего будет на западе Украины, где днем воздух не прогреется выше +27 градусов. На севере и в центре страны ожидается до +28-29 градусов. Дожди не спасут от жары юг Украины, где солнце днем раскалит воздух до +33.

Не менее жарко будет и в восточных регионах Украины - там столбики термометра также преодолеют отметку в 30 градусов выше ноля.

В Киеве ожидается переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха от +26 до +28.

Ранее "Страна" писала о том, что невероятно жаркая погода в Европе взвинтила цены на электричество и испугала экологов.

Также мы сообщали, что синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.