Покушение на Мадуро. Военные Венесуэлы рассказали, как им удалось "обмануть" дроны
После неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, военные рассказали, как им удалось защитить главу государства. Военные специалисты вовремя засекли беспилотники и им удалось дезориентировать их в полете. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Нестор Ревероль.
Он рассказал, что с помощью электронных устройств курс одного из дронов был отклонен и он взорвался в стороне от президента, второй же аппарат врезался в здание, передает Интерфакс.
Всего подпольная оппозиционная структура "Фланелевые солдаты", которая взяла на себя ответственность за покушение на президента, управляла двумя беспилотниками, каждый из которых нес по 1 кг мощной взрывчатки С4.
По обвинению в покушении на Мадуро арестовано шесть человек, однако ожидаются новые задержания, сообщил министр.
Попытка покушения на Мадуро с помощь беспилотников была предпринята в то время, когда президент выступал на военном параде в столице. В результате подрыва дронов ранения поучили семь военнослужащих, президент и его окружение не пострадали.
"Страна" ранее сообщала, что США заявили, что не причастны к покушению на президента Венесуэлы Мадуро.
Также мы рассказывали, что появилось видео покушения на президента Венесуэлы.