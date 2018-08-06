После неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, военные рассказали, как им удалось защитить главу государства. Военные специалисты вовремя засекли беспилотники и им удалось дезориентировать их в полете. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Нестор Ревероль.

Он рассказал, что с помощью электронных устройств курс одного из дронов был отклонен и он взорвался в стороне от президента, второй же аппарат врезался в здание, передает Интерфакс.

Всего подпольная оппозиционная структура "Фланелевые солдаты", которая взяла на себя ответственность за покушение на президента, управляла двумя беспилотниками, каждый из которых нес по 1 кг мощной взрывчатки С4.

По обвинению в покушении на Мадуро арестовано шесть человек, однако ожидаются новые задержания, сообщил министр.

Попытка покушения на Мадуро с помощь беспилотников была предпринята в то время, когда президент выступал на военном параде в столице. В результате подрыва дронов ранения поучили семь военнослужащих, президент и его окружение не пострадали.

"Страна" ранее сообщала, что США заявили, что не причастны к покушению на президента Венесуэлы Мадуро.

Также мы рассказывали, что появилось видео покушения на президента Венесуэлы.