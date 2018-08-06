В понедельник, 6 августа, власти Японии выразили России официальный протест из-за размещения на острове Итуруп истребителей Су-35С. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга на регулярной пресс-конференции.

"Через посольство в Москве Министерству иностранных дел РФ был выражен протест", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, что Россия на прошлой неделе разместила истребители Су-35С в аэропорту Ясный на острове Итуруп.

Суга также подчеркнул, что действия Москвы "идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления", передает ТАСС.

Вместе с тем Есихидэ Суга заявил, что правительство Японии продолжит "вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют южные Курильские острова - Прим.Ред.) и заключения мирного договора".

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Ранее "Страна" сообщала, что Япония, США и Южная Корея дали гарантии безопасности Ким Чен Ыну.

Также мы рассказывали, что Япония упростила визовый режим с Украиной.