Вчера, 5 августа, на индонезийским курортном острове Ломбок произошло сильное землетрясение. Подземные толчки имели магнитуду 6,9 баллов. Первоначально сообщалось о 39 погибших, но печальный список уже вырос.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявило о том, что в результате землетрясения на острове Ломбок погибли не менее 82 человек. Об этом сообщает Sky News в своем Twitter.

Фото: twitter.com/SkyNewsBreak

По данным ведомства, в результате землетрясения погибло 82 человека. Кроме того, из-за стихийного бедствия тысячи жителей были эвакуированы в более безопасные места.

Власти Индонезии добавили, что информация о жертвах все еще уточняется, а их число может возрасти. Также они предупредили о возможности возникновения цунами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Индонезии произошло мощное землетрясение, много погибших.