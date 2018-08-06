В Турции вчера, 5 августа, прошел матч за Суперкубок. Чемпион страны, грозный Галатасарай встречался с обладателем Кубка страны Акхисаром и сенсационно проиграл. Примечательно, что победу своей команде, принес экс-форвард донецкого Шахтера и действующий игрок сборной Украины Евгений Селезнев.

Евгений Селезнев во время матча, фото: akhisarspor.com.tr

Украинский нападающий вышел в стартовом составе Акхисара. Уже на 5-й минуте наш форвард забил мяч, который долгое время оставался единственным в поединке. На 42-й минуте Евгений Селезнев мог увеличивать счет, но попал в штангу, а на 79-й стамбульцы сравняли счет и перевели игру в дополнительное время. Впрочем, овертайм также не выявил победителя, и командам пришлось определять обладателя трофея в серии послематчевых пенальти, передает пресс-служба ФФУ.

Селезнев бил последним в первой пятерке и свой пенальти реализовал, а Гомис из Галатасарая - нет. Акхисар сенсационно победил в серии со счетом 5 - 4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Король стейков лично приготовил мясо для Евгения Селезнева после победы над Фенербахче.