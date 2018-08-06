Вчера вечером, 5 августа, на Львовскую область обрушились сильные дожди с градом. Градины были очень крупные, размером с вишню. Они плотным слоем усеяли улицы, и на время превратили лето в зиму.

Об этом в своем Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он же и выложил фотографии градопада.

"05.08.2018 в 17:00 Каменка-Бугская, Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев - Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза поскидала ветви деревьев на трассу, водители будьте внимательны и осторожны!", - написал депутат.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что невероятно жаркая погода в Европе взвинтила цены на электричество и испугала экологов.

Также мы рассказывали, что рабочая неделя начнется 6 августа с дождя.