Кризис в отношениях между Ираном и США продолжается. После проведения Тегераном военных учений в Персидском заливе, государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат соблюдать санкции по отношению к Ирану до тех пор, пока Тегеран радикально не изменит свой внешнеполитический курс.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на Associated Press.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп открыт для ведения диалога, но необходимы "огромные перемены" со стороны Ирана. При этом госсекретарь подчеркнул, что американский лидер собирается заставить Иран "вести себя как нормальная страна".

Ранее Помпео заявлял, что антииранские санкции будут "неукоснительно соблюдаться". По словам Помпео, восстановление санкционных ограничений в отношении Ирана является важным элементом американской политики.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иране не стихают массовые протесты. Есть погибший, раненые и задержанные.