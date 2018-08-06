В США произошла очередная авиакатастрофа. В американском городе Санта-Ана, что на юге Калифорнии, легкомоторный самолет "Сесна" рухнул на автомобильную стоянку. В результате крушения погибли не менее четырех человек.

Об этом передает журналист Allen J. Schaben в своем Twitter.

Фото: twitter.com/alschaben

Как отметили в пожарной службе, самолет направлялся в местный аэропорт, когда произошла катастрофа. Крушение произошло всего в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

На место ЧП прибыли спасатели и полиция, район был оперативно оцеплен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Швейцарии в один день произошло две авиакатастрофы.

Также мы рассказывали, что в США разбился военно-транспортный самолет С-130.