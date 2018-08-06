Мощный метеор взорвался над американским радиолокатором в Гренландии, который предназначенным для раннего обнаружения баллистических ракет, сообщает Daily mail

25 июля в селении Туле на база американских ВВС, где установлен радар для раннего обнаружения баллистических ракет, пущенных с территории России или КНДР по Соединенным Штатам, едва не начался ядерный Армагеддон.

На расстоянии около 43 километров над этим чутким устройством и взорвался метеорит, который летел со скоростью 86 000 километров в час.

Во время прохождения метеором атмосферы Земли была высвобождена энергия эквивалентная 2,1 тонны тротила. Аналогичную силу имел взрыв одной из первых атомных бомб, испытанных Северной Кореей.

Сначала гигантский взрыв вызвал ужас у военных США. Были опасения, что это была демонстрация силы русских ВКС, но быстро выяснилось, что за этим инцидентом стоит не самый большой соперник Штатов, а сама природа.

Первым об инциденте сообщил сотрудник Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния.

Директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, который и сообщил об этом событии, пошутил, что "Мы все еще здесь, так что это была явно не атака русских".

База Туле не первый раз попадает на первые страницы газет. Именно здесь поризола громкая авиационная катастрофа21 января 1968 года, когда после возникновения пожара на борту стратегического бомбардировщика B-52 экипаж был вынужден экстренно покинуть самолёт над базой ВВС США Туле в Гренландии, и неуправляемая машина потерпела крушение вблизи от базы.

Бомбардировщик выполнял боевое патрулирование в рамках операции "Хромированный купол" и нёс четыре термоядерные бомбы B28FI. В результате падения самолёта, оставленного экипажем, термоядерные боеприпасы разрушились, вызвав радиационное заражение местности. В марте 2009 года журнал "Time" включил инцидент в список наиболее серьёзных ядерных катастроф.

В 1995 году часть документов, связанных с катастрофой, была рассекречена, в результате чего она стала достоянием гласности. Это вызвало политический кризис в Дании, так как полёты американских бомбардировщиков в воздушном пространстве Гренландии нарушали официально провозглашённый безъядерный статус страны.

В прессе появлялись основанные на рассекреченных документах сообщения о том, что в ходе поисковых работ были обнаружены обломки только трёх из четырёх бомб, находившихся на борту, а судьба четвёртой остаётся неизвестной.

Ранее "Страна" сообщала, что в древних льдах Антарктиды исследователи обнаружили сотни новых метеоритов, а также о том, что в США разработали новый план для защиты Земли от астероидов.