В воскресенье, 5 августа, грузовой космический корабль Dragon успешно приземлился в Тихом океане. Аппарат был отправлен на Международную космическую станцию (МКС) около месяца назад.

В ближайшие два дня его доставят на сушу и извлекут полезную нагрузку, передает N+1.

Транспортный космический корабль был разработан компанией SpaceX по заказу NASA в рамках программы Commercial Orbital Transportation Services (COTS). Он предназначен для доставки и возвращения полезного груза, а, в перспективе, и людей на Международную космическую станцию.

29 июня SpaceX запустила к МКС космический грузовик Dragon с почти 2,7 тонны груза, в том числе научными экспериментами для изучения микробиоты и создания противораковых лекарств, а также роботом CIMON, который будет помогать экипажу станции. Теперь корабль вернул часть экспериментов на Землю для обработки результатов.

3 августа в 19:41 по московскому времени в твиттере SpaceX появилось сообщение о том, что Dragon успешно отстыковался от МКС. 4 августа около 1:30 космический грузовик приводнился в Тихом океане, примерно в 650 километрах к юго-западу от Лонг-Бич, штат Калифорния. На его борту находится 1,7 тонны полезной нагрузки, включая технологические и биологические эксперименты. Работа с ними начнется в ближайшие 48 часов.

В скором времени состоится первый полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon на МКС. Изначально предполагалось, что запуск произойдет в августе, однако его перенеслина ноябрь. Первый полет с астронавтами на борту намечен на апрель 2019 года.

Как сообщала "Страна", корабль "Прогресс" стыковался с МКС и установил рекорд скорости. Эксперты и специалисты космической отрасли считают это шагом к освоению Луны и созданию удобных условий для космонавтов при полетах на орбиту.

Отметим, что антироссийские санкции могут затруднить доставку грузов на МКС.