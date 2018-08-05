В воскресенье, 5 августа, на индонезийским острове Ломбок произошло новое землетрясение. Подземные толчки имели магнитуду 7 баллов.

Землетрясение произошло через неделю после предыдущих сильных подземных толчков, зафиксированных на том же острове. Об этом сообщает DW.

Новое землетрясение, в результате которого погибло не менее 39 человек и десятки получили ранения, вызвало небольшое цунами высотой в 13 сантиметров. К вечеру воскресенья по местному времени индонезийские власти вновь распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

Местные СМИ рассказывают о поврежденных зданиях на Ломбоке и на знаменитом курортном острове Бали, располагающемся примерно в 100 километрах к западу.

Корреспондент австралийского издания ABC сообщил о повреждениях в аэропорту Бали.

Эпицентр нынешнего землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока и на 15-километровой глубине. За ним последовал ряд повторных толчков. Спасательные службы призвали местное население и туристов держаться подальше от берегов. Помимо этого, толчки ощущались на острове Ява.

Кадры, снятые очевидцами удара стихии, опубликовал канал Sky News.

Как сообщала "Страна", в Японии подсчитывают масштабы убытков от разрушительного землетрясения. Уничтожено почти семь тысяч домов.

Отметим, что в Японии тысячи спасателей ищут десятки человек, которые исчезли после проливных дождей.