Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о не причастности к взрыву дронов во время военного парада в Венесуэле. Именно там присутствовал критик Вашингтона президент страны Николас Мадуро. Ранее в США называли произошедшее бытовым взрывом газа.

Об этом передает "Голос Америки".

"Я могу сказать однозначно, по этому делу нет никакого вмешательства американского правительства", - заявил он.

В то же время Болтон допустил, что за взрывом могло стоять само правительство Мадуро, вспомнив о распространенной в стране коррупции и притеснениях.

"Если правительство Венесуэлы имеет какую-то четкую информацию, которую они хотят нам предоставить, и она бы потенциально могла доказать нарушение американского криминального закона, мы ее внимательно рассмотрим", - прибавил советник Белого дома.

6 августа во время военного парада в Каракасе, где присутствовал президент Николас Мадуро, произошел взрыв, который власть Венесуэлы назвала покушением на президента. В результате инцидента были ранены семеро солдат, но сам Мадуро и другие политики не пострадали.

Через несколько часов после взрыва Мадуро в покушении на себя обвинил Колумбию, которая эти обвинения опровергла.

Он также заявил, что "многие из организаторов покушения живут в США".

Президент Венесуэлы часто обвиняет Соединенные Штаты, которые ввели санкции против ряда должностных лиц его правительства, в заговоре против него. Он неоднократно заявлял, что американские политики разрабатывают планы относительно его свержения, чтобы положить конец почти двадцатилетнему социалистическому режиму Венесуэлы.

Как сообщала "Страна", президент США рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу. По словам источника, такое предложение американский лидер высказал также в августе год назад.

Отметим, что Венесуэла за один день продала своей криптовалюты Рetro на $735 миллионов.