В Украине массовый выезд заробитчан заграницу может ускорить инфляцию и замедлить экономический рост.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, сообщает "ЭП".

В НБУ отметили, что уже сейчас предприниматели констатируют нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.

"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ.

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ.

Как сообщала "Страна", украинских заробитчан в Польше пугают снижением зарплат. Все больше украинских заробитчан недовольны условиями труда и зарплатами в ближнем зарубежье.

Напомним, что по данным института демографии - трудовая миграция украинцев достигла 3 млн человек.