В Сети опубликовали фото мужчины, который бегал с саблей по Киеву, пытаясь рубить прохожих. Мужчина пытался нападать на людей, будучи в нетрезвом и явно неадекватном состоянии. Одному из прохожих "фехтовальщик" нанес удар саблей в лоб и в предплечье.

Об этом передает Киев Оперативный.

"Это - Андрей Николаевич, он с саблей, что на фото, просто бегал по Подолу и пытался нападать на людей. Очень пьяный и очень буйный. Видимо, "белочка" зашла в гости.

Андрей Николаевич подбежал к молодого 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье.

Задержан правоохранителями.

Объяснить свой поступок не может, говорит «ну неправ я, камандир, атпусти", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Ростове задержали мужчину, который с кинжалом нападал на прохожих. Данные о погибших и пострадавших в нападениях пока не приводятся.

Отметим, что в Киеве поймали женщину, которая едва не убила соседку по квартире ножницами и бутылкой.