В чемпионате Украины по футболу сыграны все матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу. Игровой день завершили поединки "Десна" (Чернигов) - ФК "Александрия" и ФК "Арсенал" (Киев) - ФК "Мариуполь".

Оба матча выиграли гости. Опытная "Александрия" обыграла дебютанта "Десну" со счетом 2:0 и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по разнице забитых и пропущенных мячей столичное Динамо, одолевшее Шахтёр в принципиальном поединке.

Гости забили по одному мячу в каждом из игровых отрезков: на 6-й минуте отличился защитник Евгений Банада, который вошел в число лучших бомбардиров первенства, а на 52-й минуте встречи Валерий Бондаренко установил окончательный счет встречи - 2:0

Стартовавший уже в европейских кубках "Мариуполь" победил "Арсенал", который первым открыл счет - 2:1. На мяч забитый на 22-й минуте Лойей, гости ответили мячом Руслана Фомина, который реализовал пенальти на 36-й минуте, и Андрея Борячука, который вывел своб команду вперед на 44-й минуте. Это поражение стало третьим подряд для подопечных Фабрицио Раванелли и они замыкают турнирную таблицу чемпионата.

Результаты других матчей тура.

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0

гол: Беньямин Вербич (65-я минута)

"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львов" - 1:0

гол: Карека (83)

"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса) - 1:1

гола: Рафаэл Силва (23) - Алексей Савченко (59)

"Карпаты" (Львов) - "Олимпик" "Донецк) - 2:2

Как сообщала "Страна", Андрей Шевченко позвал в сборную Украины легендарного Сашо. На вопрос, займет ли бывший вратарь ФК "Динамо" и украинской сборной место ассистента главного тренера, Андрей Шевченко, улыбнувшись, отметил: "Скоро вы все узнаете".