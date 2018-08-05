В Луганской области убили военного, который приехал в гости к родителям
В городе Лисичанске в Луганской области убит военнослужащий, который приехал к родителям навестить их. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В полицию обратился 65-летний отец погибшего, обнаруживший изуродованное тело сына на приусадебном участке своего домовладения.
Во время осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения. После этого они установили лиц, которые причастны к убийству, и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей.
Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако впоследствии сознались в содеянном.
По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью.
Полиции открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").
Вчера об убийстве военнослужащего, который приехал к родителям в Лисичанск, на своей странице в Facebook сообщила волонтер и военный инструктор Маруся Зверобой.
"Во время отпуска в Лисичанске местные убили военнослужащего! Приехал на свой День рождения к родителям", - написала она.
Напомним, 31 июля ветеран АТО Виталий Олешко был ранен в спину в Бердянске. Он умер от ранения в тот же день.
Полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Сообщалось, что один из них является бывшим бойцом батальона "Торнадо".
Видео: youtube.com/Поліція Луганщини
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