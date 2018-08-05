Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. Его попросили дать объяснения по поводу вмешательства РФ во внутренние дела США.

Об этом сообщила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Гезер Науерт в Twitter.

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного по делам России Жирнова, чтобы он дал ответ относительно попыток Кремля использовать учетные записи в соцсетях для пропаганды насилия и раздора в США – мы не будем терпеть это агрессивное вмешательство", - написала она.

Раньше директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия пыталась повлиять на ситуацию в США, чтобы "подорвать демократические ценности". По его словам, такое влияние оказывалось "через СМИ, социальные медиа, через ботов, с помощью наемных актеров".

Фото: twitter.com/statedeptspox

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