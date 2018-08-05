В воскресенье, вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области друг в друга врезались легковой автомобиль и микроавтобус. Сообщение о ДТП поступило на спецлинию "102" около 16 00.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Черновицкой области.

На момент столкновении в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy - трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel.

Выехав на место ДТП, работники полиции выяснили: двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам вдруг выехал на встречную полосу. Задев там микроавтобус Ford Transit, автомобиль потом лоб в лоб столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: cv.npu.gov.ua

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