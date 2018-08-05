Полиция Испании задержала одного из лидеров международной русской мафии. Также полицейские сообщили, что схвачены еще два его сообщника.

Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Задержанный Vor v Zakone, как считается, является третьим лицом в иерархии международной российской мафии. Задержание состоялось на его встрече с сообщниками, где они якобы планировали убийство члена конкурирующего клана.

Как заявляется, убийство требовалось "чтобы продемонстрировать свою силу в Европе". Согласно информации полиции, подозреваемых задержали в городе Марбелья на юге Испании.

Видео операции было обнародовано в Twitter испанской полиции.

Трое задержанных, как отмечается, планировали реорганизовать преступную группировку, по которой был нанесен мощный удар в ходе операции правоохранителей в июне, когда были задержаны 129 человек (в том числе, семеро "воров в законе"). После сегодняшнего задержания полиция обыскала три жилых помещения и изъяла различные документы и компьютеры с информацией, а также поддельные польские и украинские удостоверения личности с именами задержанных.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 серпня 2018 р.

Видео: twitter.com/policia

Как сообщала "Страна", в Италии арестовали 45 мафиози клана "Каморры". Среди арестованных - глава клана Луиджи Мочча, а также несколько женщин, входящих в руководство группировки.

Отметим, что украинцев массово отправляют за решетку в Европе по обвинению в переправке нелегалов.