Полиция Испании задержала одного из лидеров международной русской мафии. Также полицейские сообщили, что схвачены еще два его сообщника.

Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Задержанный Vor v Zakone, как считается, является третьим лицом в иерархии международной российской мафии. Задержание состоялось на его встрече с сообщниками, где они якобы планировали убийство члена конкурирующего клана.

Как заявляется, убийство требовалось "чтобы продемонстрировать свою силу в Европе". Согласно информации полиции, подозреваемых задержали в городе Марбелья на юге Испании.

Видео операции было обнародовано в Twitter испанской полиции.

Трое задержанных, как отмечается, планировали реорганизовать преступную группировку, по которой был нанесен мощный удар в ходе операции правоохранителей в июне, когда были задержаны 129 человек (в том числе, семеро "воров в законе"). После сегодняшнего задержания полиция обыскала три жилых помещения и изъяла различные документы и компьютеры с информацией, а также поддельные польские и украинские удостоверения личности с именами задержанных.

 

Видео: twitter.com/policia

Как сообщала "Страна", в Италии арестовали 45 мафиози клана "Каморры". Среди арестованных - глава клана Луиджи Мочча, а также несколько женщин, входящих в руководство группировки.

Отметим, что украинцев массово отправляют за решетку в Европе по обвинению в переправке нелегалов.

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