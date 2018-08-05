В воскресенье, 5 августа, завершился третий тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. После двух последних матчей тура: Александрия-Десна и Арсенал-Мариуполь, лидером чемпионата стала Александрия, потеснив Динамо. На третьем месте - Шахтер.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Украины после третьего тура

Команда И В Н П М О 1. Александрия 3 3 0 0 5-0 9 2. Динамо 3 3 0 0 3-0 9 3. Шахтер 3 2 0 1 5-1 6 4. Олимпик 3 1 1 1 4-4 4 5. Черноморец 3 1 1 1 3-3 4 6. Заря 3 1 1 1 3-3 4 7. Карпаты 3 1 1 1 3-4 4 8. Львов 3 1 0 2 2-2 3 9. Десна 3 1 0 2 4-5 3 10.Ворскла 3 1 0 2 1-2 3 11.Мариуполь 3 1 0 2 4-7 3 12.Арсенал 3 0 0 3 1-7 0

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.

Напомним, что 3 августа победа Динамо над Шахтёром вывела киевлян в лидеры чемпионата Украины.

Ранее появилось видео единственного гола и опасных моментов матча Динамо-Шахтёр в Киеве.