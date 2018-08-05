Александрия вышла в лидеры после трех туров. Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу
В воскресенье, 5 августа, завершился третий тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. После двух последних матчей тура: Александрия-Десна и Арсенал-Мариуполь, лидером чемпионата стала Александрия, потеснив Динамо. На третьем месте - Шахтер.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Украины после третьего тура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Александрия
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|2. Динамо
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. Шахтер
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|4. Олимпик
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|5. Черноморец
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|6. Заря
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|7. Карпаты
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|8. Львов
|3
|1
|0
|2
|2-2
|3
|9. Десна
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|10.Ворскла
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|11.Мариуполь
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|12.Арсенал
|3
|0
|0
|3
|1-7
|
0
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.
Напомним, что 3 августа победа Динамо над Шахтёром вывела киевлян в лидеры чемпионата Украины.
Ранее появилось видео единственного гола и опасных моментов матча Динамо-Шахтёр в Киеве.
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