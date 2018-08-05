В сирийском городе Масьяф в результате покушения убит директор научно-исследовательского центра Азиз Исбир. Он погиб в результате взрыва бомбы, подложенной в автомобиль.

Об этом сообщила в воскресенье, 5 августа, катарская газета Al-Watan.

По ее информации, сирийские власти подозревают израильские спецслужбы в причастности к теракту.

Научный центр в Масьяфе, который расположен в центре Сирии в провинции Хама (220 км от Дамаска), подвергался дважды бомбардировкам израильских ВВС. Удары наносились из воздушного пространства соседнего Ливана. 22 июля сирийские ПВО отразили атаку, поразив три ракеты противника. Два мирных жителя получили не опасные для жизни ранения и были доставлены в госпиталь.

7 сентября 2017 года в результате атаки израильских ВВС погибли двое военнослужащих.

По сведениям Al-Watan, в обоих случаях сирийского ученого в центре не было.

Новостной портал "Аль-Масдар" отмечает, что научный центр в Масьяфе использовался для разработок вооружений. В его окрестностях находились лагерь проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

Как сообщала "Страна", в Сирии начали готовиться к возвращению домой сотен тысяч беженцев. В настоящее время завершается формирование сирийского межведомственного координационного штаба по содействию возвращению беженцев.

Отметим, что ВВС Британии атаковали армию Асада в Сирии.