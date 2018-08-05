В Демократической Республике Конго число жертв вспышки вируса Эбола достигло 33. Об этом передает CNN со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северное Киву, где находятся более миллиона перемещенных лиц и борьба между правительственными силами и вооруженными группами боевиков значительно усложняет ограничения распространения вируса.

"Мы реагируем на вспышку вируса, у которого один из самых высоких показателей смертности среди всех известных заболеваний, но в контексте зоны боевых действий", - сказал глава отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Питер Салама. В мае сообщалось, что из специального Фонда ООН было выделено два миллиона долларов на борьбу с вирусом Эбола в Конго.

Как сообщала "Страна", странам Африки грозит продовольственный кризис из-за поражения важной продовольственной культуры маниоки.

Африка является наибольшим в мире производителем маниоки, которая составляет 57% мирового урожая, на который рассчитывают около 800 миллионов людей.

Напомним, что в мае в Либерии уже 12 человек скончались от неизвестной ранее болезни, симптомы которой напоминают Эболу и желтую лихорадку.