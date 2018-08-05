Власти Венесуэлы задержали шестерых человек, которые могут быть ответственными за неудачное покушение на президента страны Николаса Мадуро.

Об этом в воскресенье сообщил в Twitter венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники.

"Двое молодых людей были арестованы в штате Баринас предположительно за то, что они связаны с атакой на проспекте Боливара. Брайан Хесус Оропеса Руис по кличке "Поэт" и Янни Фабиана Перния Коронель, aka "Мария", были задержаны сегодня на шоссе на пути в штат Тачира (западный штат на границе с Колумбией - Прим. Ред.). Они были доставлены в СЕБИН (Боливарианская служба национальной разведки - Прим. Ред.)", - написал журналист.

Он также добавил, что еще "четверо молодых людей были арестованы в районе проспекта Боливар вчера".

"Они находятся под стражей, проводится идентификация их личностей", - подчеркнул Камачо.

Покушение на Мадуро было совершено в момент выступления главы государства на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Злоумышленники использовали несколько беспилотников со взрывчаткой, однако дроны удалось обезвредить.

Ни сам Мадуро, ни члены высшего руководства страны при этом не пострадали, ранения получили семеро силовиков. Президент Венесуэлы заявил, что к произошедшему причастны власти Колумбии.

Ранее "Страна" сообщала, что покушение на президента Венесуэлы в США назвали взрывом бытового газа.