За первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировано 154 уголовных производства по фактам издевательства над животными. Лидируют по этому показателю Киев и Сумская область.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос УНН.

В Киеве в течение августа-июнь 2018 зарегистрировано сразу 15 уголовных производств по ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, из них закрыто 2 производства. В то же время в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2.

Стоит отметить, что по 1 производству расследуется в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской, Луганской областях.

В то же время в Хмельницкой полицией не установлено ни одного случая живодерства.

Как отмечается в документе, из общего количества зарегистрированных в Украине преступлений в отношении животных закрыто 57 производств.

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