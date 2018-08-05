На трассе "Киев-Чоп" в Львовской области произошло ДТП. В результате столкновения легковых авто пострадали пятеро человек, из них 2 детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 13.00 в селе Гирне Стрийского района.

Столкнулись легковые автомобили "Шкода фабия" и "Фольксваген пассат" в результате чего пострадали 5 человек, которых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция работает над открытием уголовного производства, а медики уточняют диагнозы пострадавших.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщала "Страна", в городе Днепр водитель Lexus насмерть сбил переходивших дорогу мужчину и женщину.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа в 1.30 на пр. Слободского г. Днепра.

Отметим, что иномарка влетела в бетоновоз под Львовом и разбилась вдребезги, пострадали пятеро.