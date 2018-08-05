В Украине подали заявления на регистрацию брака на субботу, 18 августа 2018 года подали 2790 пар. Еще 1565 пар подали заявление на 8 августа, и 1201 - на 28 августа.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины со ссылкой на запрос УНН.

"На 08.08.2018 г. подано 1565 заявлений, на 18.08.2018 г.. Подано 2790 заявлений, на 28.08.2018 г. - 1201 заявление о государственной регистрации брака", - сообщили в Минюсте.

Пары, которые женились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления. Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова сообщала, что из 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.

Как сообщала "Страна", японская принцесса Айко выйдет замуж за простолюдина. Принцесса Айко стала второй за два года японской принцессой, которая заявила о намерении выйти замуж за человека из простой семьи.

Отметим, что немецкая принцесса Стефания Сибилла вышла замуж на простого инженера Яна Шталя.