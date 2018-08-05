В столице Украины объявили штормовое предупреждение до конца воскресных суток
До конца суток 5 августа в Киеве объявили штормовое предупреждение.
Об этом передает УНИАН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 5 августа в столице ожидаются шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют.
Как сообщала "Страна", в столице Португалии побит рекорд температуры почти 40-летней давности. Температурный рекорд всей Португалии был установлен в 2003 году - +47,7 градуса.
Напомним, что понедельник в Украине будет дождливым. Прогноз погоды на 6 августа.
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