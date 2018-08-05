До конца суток 5 августа в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 5 августа в столице ожидаются шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют.

Как сообщала "Страна", в столице Португалии побит рекорд температуры почти 40-летней давности. Температурный рекорд всей Португалии был установлен в 2003 году - +47,7 градуса.

Напомним, что понедельник в Украине будет дождливым. Прогноз погоды на 6 августа.