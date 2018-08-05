В городе Староконстантинов Хмельницкой области возле моста на Заслучье грузовик сорвался с моста и рухнул в реку. Спасатели извлекли из кабины пассажира и начали вытаскивать водителя.

О случившемся сообщил в Facebook-сообществе "Староконстантинов неравнодушный" пользователь Сергей Пикуль.

"Авария возле моста на Заслучье в Староконстантинове. По предварительной информации: у фуры выстрелило колесо. Одного человека извлекли, водителя достают", – отметил он.

По словам свидетелей инцидента, пострадавшие живы, их госпитализировали.

Фото: facebook.com/groups/starkonnb

Как сообщала "Страна", в Днепре водитель на Lexus раздавил двоих пешеходов. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия.

Напомним, что под Хмельницком обнаружили странный контейнер с радиоактивным веществом.