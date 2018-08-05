В городе Днепр легковой автомобиль сбил переходивших дорогу женщину и мужчину. Они погибли на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа в 1.30 на пр. Слободского г. Днепра в районе электроопоры № 459. Во время движения водитель автомобиля Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия", - говорится в опубликованном сообщении.

По факту гибели двух человек полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и личности погибших.

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