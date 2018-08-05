В субботу, 4 августа, жара в столице Португалии достигла +44 градуса по Цельсию и побила температурный рекорд 37-летней давности.

Об этом сообщает Associated Press.

"Португальская метеорологическая служба заявила, что температура в столице достигла 44 градусов по Цельсию во второй половине дня в субботу, превзойдя предыдущий температурный рекорд, зафиксированный в Лиссабоне 1981 года - 43 градуса", - говорится в опубликованном сообщении.

Наивысшая в этот день температура - 46,8 градуса - зафиксирована в городе Алвега в центре Португалии. Температурный рекорд всей Португалии был установлен в 2003 году - +47,7 градуса.

Как сообщала "Страна", невероятно жаркая погода в Европе взвинтила цены на электричество и испугала экологов. Пик спроса на электроэнергию в Европе совпал по времени со снижением выработки ветряных электростанций в Германии и приостановкой ряда АЭС во Франции.

Напомним, что понедельник в Украине будет дождливым.