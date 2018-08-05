В Киеве восстановили Движение по Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена (М2, "синяя линия"), ранее прерывавшееся на участке между станциями "Оболонь" и "Контрактовая площадь".

"Столичный метрополитен работает в обычном режиме. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен". Коммунальное предприятие просит прощение за неудобства из-за технического сбоя", - указано в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Из-за технического сбоя движение поездов на вышеуказанном участке некоторое время в воскресенье было заблокировано. Поезда курсировали от станции метро "Теремки" до "Контрактовой площади" через все центральные станции, где можно пересесть на другие линии метро, а также в пределах жилмассива Оболонь от станции метро "Оболонь" до "Героев Днепра".

Участок между станциями "Контрактовая площадь" и "Оболонь" был сдан в эксплуатацию в 1980 году. Сооружен открытым способом, на части протяжения тоннельные блоки укладывались на открытой местности с последующим накрытием грунтовой насыпью. Все станции на нем – мелкого заложения. Оборотных тупиков и съездов на всем протяжении участка нет.

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