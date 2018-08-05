Магнитная буря уровня G1, защититься от негативного влияния которой можно несколькими способами, накроет Украину 6 августа.

Об этом со ссылкой на информацию Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщает УНН.

Прогнозируемая буря будет первого уровня из пяти возможных. Такие бури имеют влияние на космические аппараты, миграцию животных, энергетические системы и наземные системы, а также на полярные сияния, которые видны на высоких широтах (до 60 градусов).

По данным специалистов, самые крупные магнитные бури 2018 года были зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует буре уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале.

Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Напомним, недавно стали известны даты геомагнитных возмущений до конца августа.

Также мы сообщали, что астрофизики измерили магнитное поле в центре Галактики Млечный Путь.