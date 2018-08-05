В воскресенье, 5 августа, из-за технического сбоя заблокировано движение на участке Оболонско-Теремковской (синей) линии киевского метрополитена (М2) между станциями "Оболонь" и "Контрактовая площадь".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Из-за технического сбоя на синей линии столичного метрополитена движение поездов через некоторые станции заблокировано. Временно движение поездов организовано от станции метро "Теремки" до "Контрактовой площади", а также от станции метро "Оболонь" до "Героев Днепра", - говорится в опубликованном сообщении.

"Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" просит прощение за временные неудобства. О возобновлении движения в обычном режиме будет сразу поставлено в известность", - добавили в КГГА.

О характере технического сбоя не сообщается.

Таким образом, станция "Почайна", на которой находится крупный пересадочный узел и торговые центры, а также "Тараса Шевченко" в воскресенье не работают. Поезда, следующие с Теремков через все станции в центре города, где можно пересесть на другие линии метро, оборачиваются на старых оборотных тупиках за станцией "Контрактовая площадь"; также есть движение в пределах жилого массива Оболонь.

Участок между станциями "Контрактовая площадь" и "Оболонь" был сдан в эксплуатацию в 1980 году. Сооружен открытым способом, на части протяжения тоннельные блоки укладывались на открытой местности с последующим накрытием грунтовой насыпью. Все станции на нем – мелкого заложения. Оборотных тупиков и съездов на всем протяжении участка нет.

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Отметим, что в метро Киева начнут строить туалеты для пассажиров.