Социальная сеть Facebook, в работе которой 3 августа произошел масштабный сбой, сегодня также работала не у всех пользователей.

Также сбой произошел в соцсетях и приложениях для общения Instagram, Twitter, WhatsАpp, со ссылкой на данные Downdetector сообщает УНН.

Ошибки в работе приложений начали возникать утром 5 августа. Что касается Instagram, то больше всего трудностей у пользователей возникло с подключением к серверу. Также были отмечены проблемы при авторизации и обмене сообщениями. При этом на сбой пожаловались жители многих стран, в том числе, и Украины - незначительные проблемы в работе приложения возникали в Киеве, Сумах, Ивано-Франковске и Черновцах.

Сбой в работе Twitter проявился в целом так же - проблемы возникали при подключении к серверу, авторизации, а также обмене сообщениями. На ошибки в работе жаловались люди по всему миру. В Украине также были зафиксированы проблемы в работе приложения.

Facebook работал некорректно также по всему миру. В Украине проблемы возникали у киевлян, жителей Запорожья, Миргорода и Житомира.

WhatsАpp функционировал с перебоями в США, Индии, Перу, Австрии и других странах. Что касается украинцев, на проблемы с авторизацией или подключением к серверу пожаловались только столичные пользователи.

Напомним, в июне в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру.

Также мы писали, что в апреле в Twitter произошел серьезный технический сбой по всему миру.