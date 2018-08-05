В венецианской лагуне за выходные погибли три человека. Еще 8 получили ранения. Акватория перегружена из-за большого количества различных судов.

Об этом сообщает DW.

"В результате двух инцидентов в венецианской лагуне за 2 дня погибли 3 человека, 8 получили ранения", - говорится в опубликованном сообщении.

Незадолго до полуночи 3 августа моторная лодка врезалась в рыбацкую, в результате чего оба 69-летних рыбака погибли. Молодые люди, которые находились в моторной лодке, получили травмы.

А в субботу еще один лодка перевернулась на большой волне, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.

Эти инциденты вновь оживили дискуссию о том, что лагуна и каналы города перегружены из-за большого количества водного транспорта. "К сожалению, Венеция превратилась в морской автобан, на котором моторные лодки устраивают гонки без правил", - заявил местный политик Стефано Педича.

Отмечается, что в городе-на-воде многие поддерживают полный запрет на использование моторных лодок.

Как сообщала "Страна", улицы Киева превратились в бурные реки из-за невиданного ливня.

Напомним, что в июне мощный ливень сделал Винницу немного аналогом Венеции.