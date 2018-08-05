В воскресенье, 5 августа, на синей линии метро Киева произошел сбой движения поездов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

“Внимание! Технический сбой на синей линии. Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовая площадь", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра"”, - говорится в опубликованном сообщении.

Администрация просит прощения за неудобства.

О возобновлении движения в обычном режиме - в метрополитене сообщат отдельно.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", число отравившихся куриной шаурмой в украинской столице продолжает расти и уже перевалило за 80. Это были передвижные точки продаж, разрешительных документов у них не было.

Напомним, что в Софиевской Борщаговке опасная шаурма нашла почти два десятка новых жертв.