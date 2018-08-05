Происшествие во время военного парада в Каракасе, которое ранее было названо покушением на президента Венесуэлы, местные пожарные считают взрывом бытового газового баллона в одном из домов, расположенном неподалеку.

Об этом сообщает Associated Press.

Агентство сообщает, что дым, который был виден в районе происшествия, поднимался из окна здания, в котором располагалась квартира, где взорвался баллон.

Между тем, ответственность за покушение на президента Венесуэлы уже взяла на себя группировка "Фланелевые солдаты". Сообщалось, что цель их операции состояла в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4.

По информации министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, беспилотники упали и взорвались в районе проведения парада. Среди пострадавших - 10 человек, все они военные.

Местные телеканалы также сообщили, что после взрывов президента Венесуэлы Николаса Мадуро эвакуировали.

Ранее в сети Появилось видео покушения на президента Венесуэлы Мадуро.

Также мы сообщал, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился эмоциями после новостей о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.