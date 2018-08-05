Несмотря на то, что синоптики обещают, что лето в Украине закончится не по календарю и еще очень не скоро, конец августа обещает быть прохладным.

Об этом сообщает "Сегодня".

В Укргидрометцентре сообщают о том, что последний месяц лета запомнится украинцам сменой сильной жары и коротких холодных ливней. В первой половине августа перепады будут резкими, а к концу месяца в Украине будет не так жарко - средняя температура составит +25 градусов. К тому же, ожидается меньшее количество осадков.

В отделе климатических исследований Укргидрометео НИИ, однако прогнозируют, что погода в августе не будет экстремально жаркой - столбик термометра будет подниматься лишь до +30 градусов.

Синоптик Леонид Горбань также говорит о резких перепадах температуры в последний месяц лета. Также, по его прогнозу, в августе будет немного дождливых дней.

Инфографика: Сегодня

Напомним, мы писали, что понедельник, 6 августа, в Украине будет дождливым.

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