Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике американские средства массовой информации. По его мнению, они "сеют раздор и недоверие" и способны "вызвать Войну".

"Fake News ненавидят меня за высказывание, "что они - враги народа" - только потому, что они знают, что это ПРАВДА. Я оказываю большую услугу, объясняя это американскому народу. Они нарочно вызывают большой раздор и недоверие. Они также могут вызвать Войну! Они очень опасны и больны!", - написал президент в Twitter в воскресенье, 5 августа.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заступился за дочь и назвал американскую прессу врагами народа.

Напомним, что по словам сына Трампа - его семье постоянно угрожают и шлют белый порошок.